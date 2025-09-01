В Госдуме раскрыли цели переговоров Путина с политиками в КНР

На международном слете в Китае уже состоялись двухсторонние переговоры Путина с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Президент России также проведет ряд встреч с главами государств.
«БРИКС — очень мягкая структура, которая не навязывает никому никакие условия. Все идет в рамках многосторонних, двусторонних интересов, а главное — в интересах народов стран-участниц БРИКС», — объяснил депутат.
Напомним, БРИКС — объединение, название которого состоит из первых букв английских наименований государств-основателей: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Часть стран блока БРИКС вошли в ШОС. Среди них — Россия, Китай, Индия, Иран.