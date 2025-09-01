Ричмонд
В Госдуме раскрыли цели переговоров Путина с политиками в КНР

Российский президент Владимир Путин в ходе переговоров во время саммита ШОС обсуждает стратегическое партнерство, в том числе в рамках участия в БРИКС. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам РФ Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий считает, что встречи лидера РФ с главами государств, входящих в БРИКС, на саммите ШОС в Тяньцзине будут позднее определены как исторические, пишет «Лента.ру».

На международном слете в Китае уже состоялись двухсторонние переговоры Путина с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Президент России также проведет ряд встреч с главами государств.

Алексей Чепа охарактеризовал саммит ШОС в Китае как одно из самых крупных и значимых мероприятий международного уровня в 2025 году. Депутат Госдумы считает, что итогом встреч в Тяньцзине станут совместные соглашения стран-участниц БРИКС.

Парламентарий отметил, что темой саммита ШОС в этом году стала невозможность возврата к однополярному миру, с чем лидеры государств БРИКС согласны и готовы к совместной деятельности по поиску компромиссов.

«БРИКС — очень мягкая структура, которая не навязывает никому никакие условия. Все идет в рамках многосторонних, двусторонних интересов, а главное — в интересах народов стран-участниц БРИКС», — объяснил депутат.

Напомним, БРИКС — объединение, название которого состоит из первых букв английских наименований государств-основателей: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Часть стран блока БРИКС вошли в ШОС. Среди них — Россия, Китай, Индия, Иран.

