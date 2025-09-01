СМИ: страны НАТО ведут охоту за российскими подлодками в ущерб собственным гражданам

Затишье, наступившее после окончания холодной войны, прервалось в 2014 году, но ситуация особенно ухудшилась с начала боевых действий на Украине в 2022 году. За охотой на подлодки противника кроется мощная военная стратегия, говорится в статье. Демонстрация своих сил на близком расстоянии позволяет привлечь внимание противника и собрать данные о времени реакции и типе оружия, а также о любых используемых оружейных или сенсорных системах. Этот маневр может быть особенно эффективен во время военных учений, когда появляется возможность не только получить ценные разведданные, но и нарушить режим тренировок противника, поясняет издание.