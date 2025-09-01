Ричмонд
СМИ: страны НАТО ведут охоту за российскими подлодками в ущерб собственным гражданам

Вооруженные силы США, Великобритании и Норвегии провели в Норвежском море масштабную операцию с применением морских патрульных самолетов для отслеживания предполагаемой активности российских субмарин. Британские и норвежские СМИ утверждают, что силы НАТО преследуют как минимум одну российскую подлодку с 24 августа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание The Aviationist обращает внимание на то, что в последние недели резко усилилась активность российских подводных лодок, в частности после заявления президента США Дональда Трампа о том, что две американские атомарины были переведены в «соответствующие регионы» в ответ на — по словам Трампа — подстрекательские заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Как предполагает издание, силы НАТО могут искать у берегов Норвегии и Великобритании российские подлодки классов «Акула» и «Ясень».

Недавний вывод на ходовые испытания новой российской подлодки класса «Ясень», по версии The Aviationist, уже привел к тому, что в Баренцевом море негласно появилась американская субмарина, которая следит за российской подлодкой и пытается зафиксировать ее уникальные звуковые характеристики, чтобы помочь в будущих целях идентификации и классификации.

Кроме того, сейчас в регионе Северного моря якобы находится новейшая и крупнейшая авианосная группа ВМС США USS Gerald R. Ford, и российские подлодки не упустят шанс собрать разведданные или создать помехи для сил НАТО, говорится в статье.

По данным издания, в последние дни пять самолетов P-8 Королевских ВВС совершали дальнее патрулирование в режиме 24/7: они взлетали со своей базы в Шотландии, направлялись на север вдоль побережья Норвегии, затем на меньшей высоте летели к северо-западу от Нарвика и, разворачиваясь, возвращались домой.

Согласно британской газете The Times, действия Министерства обороны Великобритании в отношении российских подлодок дошли до того, что на них начали жаловаться жители шотландского острова Льюиса.

Они обвиняют британских военных, которые «бесконечно ищут» в территориальных водах русские субмарины, в появлении низкочастотного гула со стороны моря.

Местные жители утверждают, что из-за этой «пытки» гулом они стали плохо спать по ночам и у них начались проблемы со здоровьем, а именно мигрень, хроническая усталость и головокружения.

Более того, к охоте на российские подлодки были привлечены американские самолеты Poseidon, дислоцированные на оперативной авиабазе в исландском Кефлавике, и норвежские P-8, действующие с авиабазы в Эвенесе. В дополнение в поисках, вероятно, будут задействованы наземные и подземные средства, предполагает The Aviationist.

Как отмечает издание, подобные «игры в кошки-мышки» велись между НАТО и Россией на протяжении многих десятилетий.

Затишье, наступившее после окончания холодной войны, прервалось в 2014 году, но ситуация особенно ухудшилась с начала боевых действий на Украине в 2022 году. За охотой на подлодки противника кроется мощная военная стратегия, говорится в статье. Демонстрация своих сил на близком расстоянии позволяет привлечь внимание противника и собрать данные о времени реакции и типе оружия, а также о любых используемых оружейных или сенсорных системах. Этот маневр может быть особенно эффективен во время военных учений, когда появляется возможность не только получить ценные разведданные, но и нарушить режим тренировок противника, поясняет издание.

