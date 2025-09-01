Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yonhap узнало, что Ким Чен Ын покинул КНДР на специальном поезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для официального визита в Пекин на специальном поезде. Как ожидается, он прибудет в столицу КНР во вторник днем, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Глава Северной Кореи впервые примет участие «в многостороннем дипломатическом мероприятии», отмечает агентство.

3 сентября в центре Пекина — на площади Тяньаньмэнь — состоится военный парад. В этот день отмечается 80-летие Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мероприятие в столице КНР посетят более 20 иностранных лидеров, в их числе — Владимир Путин.

Ранее Bloomberg показал «десятки единиц оружия» Китая перед парадом.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше