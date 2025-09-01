Yonhap узнало, что Ким Чен Ын покинул КНДР на специальном поезде

Глава Северной Кореи впервые примет участие «в многостороннем дипломатическом мероприятии», отмечает агентство.
3 сентября в центре Пекина — на площади Тяньаньмэнь — состоится военный парад. В этот день отмечается 80-летие Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мероприятие в столице КНР посетят более 20 иностранных лидеров, в их числе — Владимир Путин.
Ранее Bloomberg показал «десятки единиц оружия» Китая перед парадом.
