Bloomberg: Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс

21 августа Reuters сообщило, что Москва продолжит проведение спецоперации, если Киев полностью не откажется от контроля над Донбассом. При этом, по данным агентства, Россия смягчила свои условия по завершению конфликта. Ранее РФ настаивала на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Москва якобы согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонщине и Запорожье с условием, что Украина откажется от Донбасса.