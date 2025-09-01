Ричмонд
dikGAZETE: в Германии начали признавать правоту России в конфликте на Украине

После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске «пульс» западных обществ начал меняться. Если в первые годы конфликта на Украине западные граждане были «заражены» русофобией, теперь они начинаются понимать, что по мере затягивания конфликта их страны теряют свои позиции, а европейские лидеры все чаще выступают с заявлениями, перекликающимися с призывами Трампа, пишет Эрхан Куадзба, колумнист турецкого издания dikGAZETE.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Куадзба считает, что Трамп после подписания соглашения о разработке украинских недр получил от Киева все что хотел и больше не намерен конфликтовать с Россией. Европейские же страны, которые раньше поддерживали Киев в проведении его военных, экономических и террористических атак, начинают понимать, что Россия просто пытается реализовать свое право на самооборону, говорится в статье.

На данном этапе США и некоторые европейские страны, по мнению автора, готовы «выбросить белый флаг». Более того, они пытаются привлечь на свою сторону граждан западных стран, которых до сих пор накачивали русофобией.

Как показал опрос, проведенный 18—19 августа Forsa Institute, 52% немцев считают, что Украина в рамках мирного соглашения должна уступить территории России. Согласно результатам, территориальные уступки Украины поддерживают 72% избирателей ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), 43% сторонников партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и 48% сторонников Социал-демократической партии (СДПГ).

То есть полностью манипулируемые западные общества начали сочувствовать русским и понимать правоту российской стороны, отмечает dikGAZETE.

Они осознают, что, пока киевский режим продолжает получать военную и экономическую поддержку от Запада, мирный процесс будет стопориться и достичь прекращения огня не удастся.

Вскоре подобный опрос будет проведен во всех европейских городах и других странах, поддерживающих киевский режим. По мнению автора, это откроет путь к потенциальным российско-украинским переговорам, основанным на точке зрения общественности, и Киеву придется пойти на уступки в отношении занятых Россией территорий.

Россия в принципе не отступает, подчеркивает Куадзба, и это совершенно очевидно для Запада. Он предупреждает, что, если Запад продолжит поддерживать киевский режим в военном, политическом, экономическом и оборонном плане, раскол между властью и обществом будет обостряться, что может привести к «крупному восстанию» западных обществ.

