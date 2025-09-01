Куадзба считает, что Трамп после подписания соглашения о разработке украинских недр получил от Киева все что хотел и больше не намерен конфликтовать с Россией. Европейские же страны, которые раньше поддерживали Киев в проведении его военных, экономических и террористических атак, начинают понимать, что Россия просто пытается реализовать свое право на самооборону, говорится в статье.
Как показал опрос, проведенный
Они осознают, что, пока киевский режим продолжает получать военную и экономическую поддержку от Запада, мирный процесс будет стопориться и достичь прекращения огня не удастся.
Вскоре подобный опрос будет проведен во всех европейских городах и других странах, поддерживающих киевский режим. По мнению автора, это откроет путь к потенциальным российско-украинским переговорам, основанным на точке зрения общественности, и Киеву придется пойти на уступки в отношении занятых Россией территорий.
Россия в принципе не отступает, подчеркивает Куадзба, и это совершенно очевидно для Запада. Он предупреждает, что, если Запад продолжит поддерживать киевский режим в военном, политическом, экономическом и оборонном плане, раскол между властью и обществом будет обостряться, что может привести к «крупному восстанию» западных обществ.