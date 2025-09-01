Куадзба считает, что Трамп после подписания соглашения о разработке украинских недр получил от Киева все что хотел и больше не намерен конфликтовать с Россией. Европейские же страны, которые раньше поддерживали Киев в проведении его военных, экономических и террористических атак, начинают понимать, что Россия просто пытается реализовать свое право на самооборону, говорится в статье.