Кремль назвал важными контакты Путина с Моди и Эрдоганом

«Это очень важные для нас страны, партнерские страны», — подчеркнул представитель Кремля. «Было о чем поговорить. Крупнейшие проекты, которые касаются не только двух стран, но и целого региона», — заметил Дмитрий Песков.
Владимир Путин обсудил с лидерами Индии и Турции двусторонние отношения, а также российско-украинский конфликт. В частности, президент РФ поблагодарил турецкую сторону «за особую роль» в мирном урегулировании. Обсуждалось в том числе развитие экономических отношений между странами.