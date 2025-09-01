Ричмонд
Кремль назвал важными контакты Путина с Моди и Эрдоганом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию, Турцию и Индию объединяют «многопрофильные отношения» в различных областях. В связи с этим он назвал важными контакты лидеров этих стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

«Это очень важные для нас страны, партнерские страны», — подчеркнул представитель Кремля. «Было о чем поговорить. Крупнейшие проекты, которые касаются не только двух стран, но и целого региона», — заметил Дмитрий Песков.

Владимир Путин обсудил с лидерами Индии и Турции двусторонние отношения, а также российско-украинский конфликт. В частности, президент РФ поблагодарил турецкую сторону «за особую роль» в мирном урегулировании. Обсуждалось в том числе развитие экономических отношений между странами.

