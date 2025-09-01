«Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно», — сказал он журналистам.
По словам Януковича, европейцы не понимали сложность экономической ситуации на Украине.
«Прямо скажу — высокомерность проявляли», — подчеркнул экс-президент.
С ноября 2013 по февраль 2014 года на Украине проходили акции протеста («Евромайдан») несогласных с политикой бывшего президента Януковича. Российский суд квалифицировал их как государственный переворот.
Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом в ноябре 2013. Основным требованием протестующих было подписание этого соглашения, но позднее акцент сместился на требования митинга 24 ноября — отставка правительства и президента. В феврале 2014 года Януковича свергли.
25 мая 2014 года состоялись внеочередные выборы президента Украины. Победу одержал Петр Порошенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин кризиса на Украине являются постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности России.
«В результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО», — подчеркнул Путин.