Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что СМИ Китая пишут про «скрытые мотивы» Путина на саммите ШОС

В Китае участие российского президента Владимира Путина в саммите ШОС в Тяньцзине широко освещается в СМИ. Журналисты не просто рассказывают о заявлениях политика, но и ищут «скрытые мотивы» его визита в КНР. Что пишут китайские масс-медиа про Путина и его цели, сообщает RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Авторы интернет-портала NetEase обратили внимание на то, что визит российского президента на саммит ШОС в Китай — его самая продолжительная командировка с 2012 года. Ранее Владимир Путин отправлялся в поездки длительностью не более трех дней, пишет RTVI.

В издании называли вояж российского лидера «беспрецедентной поездкой века» и подсчитали, что он побывал в КНР уже 23 раза. Журналисты отметили, что политик прибыл на саммит с целью еще больше углубить сотрудничество России и Китая.

В NetEase определили три направления взаимодействия двух государств, которые могут интересовать Путина:

  • Прорыв изоляции, на которую РФ обрекли западные страны. Саммит ШОС позволит увеличить зоны сотрудничества со странами Юга и расширить зону российского влияния.
  • Сотрудничество в энергетической сфере. Задача хозяина Кремля — не допустить, чтобы Китай уменьшил или вообще отказался от приобретения российской нефти, иначе экономику страны ждут существенные потери. Не исключено, что Путин надеется заключить долгосрочные соглашения о поставках энергоресурсов.
  • Сохранение исторической правды. Визит Путина в Китай демонстрирует всему миру, что два государства выступают единым фронтом против искажения истории.

В популярной англоязычной газете Гонконга считают, что Путин прибыл на саммит ШОС, чтобы показать всему миру, что его изоляция — миф. Авторы медиа отметили, что Пекин, принимая российского президента, подтверждает, что является партнером Москвы, но при этом не оказывает 100% поддержки в конфликте с Украиной.

В издании добавили, что Россия, Китай и Индия подтвердили на саммите ШОС, что намерены действовать совместно и реализовывать общие экономические проекты. Демонстрация солидарности была произведена на фоне различных разногласий стран с США.

Журналисты South China Morning Post уточнили, что на крепкие связи между тремя державами указывал не только Путин, который в разговоре с лидерами Китая и Индии начал свою речь со слов: «Мы трое друзей…». Так, премьер-министр Нарендра Моди взял за руки российского президента и главу КНР и прижал их к себе.

Главный телевещатель на территории Китая отметил, что под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина отношения двух стран достигли своего пика. Визит российского политика свидетельствует о развивающемся стратегическом партнерстве двух стран.

Журналисты телеканала также рассказали, что российского лидера сопровождает «представительная» делегация, в которой — три вице-премьера, свыше 10 министров и представители крупных компаний.

На страницах сингапурской газеты, которая выходит на китайском языке, уточнили, что переговоры китайского лидера с Владимиром Путиным и Нарендой Моди имели доверительный характер, а атмосфера переговоров была доброжелательной.

Авторы издания добавили, что перед стартом встречи с Си Цзиньпином Путин и Моди прошлись перед камерами, взявшись за руки. Находясь втроем, лидеры непринужденно разговаривали, смеялись, улыбались друг другу. При этом их общение длилось около 1 минуты 20 секунд.

Авторы интернет-портала решили, что Путин прибыл на саммит ШОС в Китай не просто для участия в параде, посвященном 90-летию окончанию Второй мировой войны, а чтобы показать всему миру «стратегический комбинационный кулак».

Задача российского лидера, по мнению издания, — продемонстрировать, что КНР и Россия будут вместе сохранять память об исторической победе в 1945 году. Кроме того, Путин, приехав в КНР, сигнализирует своим противникам, что сотрудничество двух государств — не просто дипломатия, а надежный союз, который способен сдержать агрессию Запада.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше