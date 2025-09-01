Что СМИ Китая пишут про «скрытые мотивы» Путина на саммите ШОС

Авторы интернет-портала NetEase обратили внимание на то, что визит российского президента на саммит ШОС в Китай — его самая продолжительная командировка с 2012 года. Ранее Владимир Путин отправлялся в поездки длительностью не более трех дней, пишет RTVI.
В издании называли вояж российского лидера «беспрецедентной поездкой века» и подсчитали, что он побывал в КНР уже 23 раза. Журналисты отметили, что политик прибыл на саммит с целью еще больше углубить сотрудничество России и Китая.
В NetEase определили три направления взаимодействия двух государств, которые могут интересовать Путина:
- Прорыв изоляции, на которую РФ обрекли западные страны. Саммит ШОС позволит увеличить зоны сотрудничества со странами Юга и расширить зону российского влияния.
- Сотрудничество в энергетической сфере. Задача хозяина Кремля — не допустить, чтобы Китай уменьшил или вообще отказался от приобретения российской нефти, иначе экономику страны ждут существенные потери. Не исключено, что Путин надеется заключить долгосрочные соглашения о поставках энергоресурсов.
- Сохранение исторической правды. Визит Путина в Китай демонстрирует всему миру, что два государства выступают единым фронтом против искажения истории.
В популярной англоязычной газете Гонконга считают, что Путин прибыл на саммит ШОС, чтобы показать всему миру, что его изоляция — миф. Авторы медиа отметили, что Пекин, принимая российского президента, подтверждает, что является партнером Москвы, но при этом не оказывает 100% поддержки в конфликте с Украиной.
В издании добавили, что Россия, Китай и Индия подтвердили на саммите ШОС, что намерены действовать совместно и реализовывать общие экономические проекты. Демонстрация солидарности была произведена на фоне различных разногласий стран с США.
Журналисты South China Morning Post уточнили, что на крепкие связи между тремя державами указывал не только Путин, который в разговоре с лидерами Китая и Индии начал свою речь со слов: «Мы трое друзей…». Так, премьер-министр Нарендра Моди взял за руки российского президента и главу КНР и прижал их к себе.
Главный телевещатель на территории Китая отметил, что под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина отношения двух стран достигли своего пика. Визит российского политика свидетельствует о развивающемся стратегическом партнерстве двух стран.
Журналисты телеканала также рассказали, что российского лидера сопровождает «представительная» делегация, в которой — три вице-премьера, свыше 10 министров и представители крупных компаний.
На страницах сингапурской газеты, которая выходит на китайском языке, уточнили, что переговоры китайского лидера с Владимиром Путиным и Нарендой Моди имели доверительный характер, а атмосфера переговоров была доброжелательной.
Авторы издания добавили, что перед стартом встречи с Си Цзиньпином Путин и Моди прошлись перед камерами, взявшись за руки. Находясь втроем, лидеры непринужденно разговаривали, смеялись, улыбались друг другу. При этом их общение длилось около 1 минуты 20 секунд.
Авторы интернет-портала решили, что Путин прибыл на саммит ШОС в Китай не просто для участия в параде, посвященном 90-летию окончанию Второй мировой войны, а чтобы показать всему миру «стратегический комбинационный кулак».
Задача российского лидера, по мнению издания, — продемонстрировать, что КНР и Россия будут вместе сохранять память об исторической победе в 1945 году. Кроме того, Путин, приехав в КНР, сигнализирует своим противникам, что сотрудничество двух государств — не просто дипломатия, а надежный союз, который способен сдержать агрессию Запада.