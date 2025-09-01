Ричмонд
Ушаков: у Путина и Трампа пока нет договоренности о встрече с Зеленским

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не имеет каких-либо договоренностей с лидером США Дональдом Трампом о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.

«Пока то, что транслируется в прессе, — это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал Ушаков.

