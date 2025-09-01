Ушаков: у Путина и Трампа пока нет договоренности о встрече с Зеленским

Он пояснил, что конкретных предложений по повышению уровня представителей на российско-украинских переговорах пока нет.
«Пока то, что транслируется в прессе, — это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал Ушаков.
