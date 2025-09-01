СМИ: в Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

По данным издания Yle, сейчас в штабе задействовали менее десятка офицеров, хотя весной речь шла о 10−15 офицерах. Но в итоге в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от территории России, будет дислоцировано несколько десятков офицеров, говорится в статье. Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что в штаб прибудут 375 офицеров НАТО, причем Финляндии отправит только 25 своих военнослужащих.
Штаб сухопутных войск северного региона НАТО был официально создан в пятницу, 29 августа. Он работает на базе штаба Сухопутных войск Финляндии в Миккели. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, создание командования сухопутных войск северного региона — крупное событие и по меркам всего альянса.
У командования важная роль в системе сдерживания и обороны НАТО, и Финляндия берет на себя значительную часть ответственности за организацию наземной обороны альянса на севере. Это усиливает безопасность как Финляндии, так и всего блока.
Как уточняет издание Helsingin Sanomat, в мирное время руководство будет осуществлять такие мероприятия, как планирование, подготовка и проведение совместных учений Североатлантического альянса, а в исключительных случаях будет планировать и руководить наземными оборонительными операциями в северном регионе.