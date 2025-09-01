СМИ: в Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

По данным издания Yle, сейчас в штабе задействовали менее десятка офицеров, хотя весной речь шла о 10−15 офицерах. Но в итоге в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от территории России, будет дислоцировано несколько десятков офицеров, говорится в статье. Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что в штаб прибудут 375 офицеров НАТО, причем Финляндии отправит только 25 своих военнослужащих.