Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Слухи о «смерти» главы Белого дома появились после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом США, если с Трампом что-нибудь случится. При этом Вэнс выразил уверенность, что лидер находится в хорошей форме и проработает весь президентский срок. Домыслы конспирологов подкреплялись недавними появлениями Трампа на публике с синяком на руке, который был замечен на руке политика 25 августа.