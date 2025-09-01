Ричмонд
Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Трамп, комментируя слухи о своей смерти и проблемах со здоровьем, заявил, что чувствует себя как никогда лучше. До этого вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, что готов стать президентом США, если с Трампом что-нибудь случится.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя слухи о своей смерти и проблемах со здоровьем, заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

«Никогда не чувствовал себя лучше в своей жизни», — написал Трамп в Truth Social.

Слухи о «смерти» главы Белого дома появились после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов стать президентом США, если с Трампом что-нибудь случится. При этом Вэнс выразил уверенность, что лидер находится в хорошей форме и проработает весь президентский срок. Домыслы конспирологов подкреплялись недавними появлениями Трампа на публике с синяком на руке, который был замечен на руке политика 25 августа.

Тег «Trump is dead» завирусился в соцсетях: 30 августа по нему появились десятки тысяч публикаций в X. Однако в тот же день неназванный американский чиновник в разговоре с журналистом Axios Бараком Равидом подчеркнул, что с Трампом все хорошо и «сегодня утром он играет в гольф».

