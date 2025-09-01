Флотилия с Гретой Тунберг вернулась в порт из-за шторма

В Средиземном море флотилия столкнулась со штормом, скорость ветра достигала 30 узлов — около 55 км/ч.
«Нам пришлось отложить отплытие. Это решение было принято, так как мы ставим на первое место безопасность участников и успешное выполнение миссии», — говорится в сообщении. Организатор не уточняет, на какую дату запланирована следующая попытка отплытия.
Флотилия с гуманитарной помощью должна была направиться из Испании в Газу 31 августа. Как заявляет организатор, это крупнейшая флотилия из всех, которые отправляли ранее. Помимо экипажа, на десятках судов в зону конфликта направились активисты, медики, журналисты из 44 стран. Прибытие планировалось через семь или восемь дней.
Тунберг уже выходила с флотилией в Газу в июне. Акция называлась «Флотилия свободы», участники планировали доставить в анклав символическую гуманитарную помощь. В ночь на 9 июня судно задержал израильский морской спецназ. После этого Тунберг выслали из Израиля.