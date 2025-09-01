Флотилия с Гретой Тунберг вернулась в порт из-за шторма

Флотилия с гуманитарной помощью должна была направиться из Испании в Газу 31 августа. Как заявляет организатор, это крупнейшая флотилия из всех, которые отправляли ранее. Помимо экипажа, на десятках судов в зону конфликта направились активисты, медики, журналисты из 44 стран. Прибытие планировалось через семь или восемь дней.