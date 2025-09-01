WP: сектор Газа может быть переведен под протекторат США минимум на 10 лет

По данным американской газеты, план называется «Фонд восстановления, ускорения экономики и преобразований Газы», или «Великое доверие». Он был разработан группой по распределению помощи Газе Gaza Humanitarian Foundation (GHF), которая координирует свои действия с израильскими военными и использует частные американские охранные и логистические фирмы для доставки продовольственной помощи в Газу.
Тем, кто владеет землей, трастовый фонд предложит цифровой токен в обмен на право перепланировки своей собственности, пишет издание. Токен можно будет использовать для «финансирования жизни» в другом месте или в итоге обменять на квартиру в одном из шести-восьми новых «умных городов», которые будут построены в Газе. Каждый палестинец, который решит уехать, получит денежную выплату в размере 5000 долларов и субсидии на оплату четырехлетней аренды жилья в другом месте, а также годового питания.
В плане утверждается, что каждый «добровольный» выезд за пределы Газы поможет фонду сэкономить 23 000 долларов по сравнению со стоимостью временного жилья и того, что сам фонд называет «услугами жизнеобеспечения» в безопасных зонах для палестинцев, к которые решат остаться.
По мнению WP, наиболее привлекательным в плане является то, что он не требует финансирования правительством США и сулит значительную прибыль инвесторам из частного и государственного секторов. Судя по «мегапроекту», в Газе планируют построить все — от заводов по производству электромобилей и центров обработки данных до пляжных курортов и высотных жилых домов.
Как напоминает издание, нынешний план по восстановлению Газы соответствует предыдущим комментариям Трампа. В феврале он впервые публично заявил, что США должны «захватить» пострадавший от войны анклав и превратить его в «ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинского населения в другие места. Тогда комментарии Трампа возмутили многих палестинцев и гуманитарные группы по поводу возможного принудительного переселения из Газы.
Вскоре после своего февральского обещания Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик о будущем Газы, созданный с помощью искусственного интеллекта. В нем показана «страна чудес» со сверкающими высотками, нетронутыми пляжами и деньгами, падающими с неба. Американский президент и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху загорают на новом пляже в Газе, а золотая статуя Трампа благожелательно возвышается над чистым и оживленным городским пейзажем. В качестве саундтрека к ролику звучит запоминающаяся песня: «Дональд приходит, чтобы освободить вас / Радовать всех, кого вы видите. Больше никаких туннелей, никакого страха / Наконец-то в Газе Трамп».