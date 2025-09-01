WP: сектор Газа может быть переведен под протекторат США минимум на 10 лет

Тем, кто владеет землей, трастовый фонд предложит цифровой токен в обмен на право перепланировки своей собственности, пишет издание. Токен можно будет использовать для «финансирования жизни» в другом месте или в итоге обменять на квартиру в одном из шести-восьми новых «умных городов», которые будут построены в Газе. Каждый палестинец, который решит уехать, получит денежную выплату в размере 5000 долларов и субсидии на оплату четырехлетней аренды жилья в другом месте, а также годового питания.