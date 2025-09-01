Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС, пишут СМИ

БАКУ, 1 сен — РИА Новости. Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена, сообщает в понедельник азербайджанское издание Axar.az.

Источник: РИА "Новости"

«Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена», — говорится в сообщении издания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом в китайском городе Тяньцзинь, касаясь этой темы, заявил, что Индия пытается отомстить Баку в международных организациях за помощь Пакистану.

«В ответ на поддержку, оказанную Азербайджаном Пакистану, Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях. Азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве. Поздравляю Пакистан с победой над Индией», — приводит слова Алиева со встречи агентство Азертадж.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше