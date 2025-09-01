Идея глобального управления, банк развития и теплый прием. Итоги саммита ШОС

Председатель КНР во время своего выступления призвал страны скорее создать Банк развития ШОС и запустить центр по противодействию вызовам безопасности, а также сообщил о предоставлении Китаем членам ШОС кредитов на сумму 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в течение ближайших трех лет. Кроме того, на расширенном заседании Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, предложив работать со всеми странами над «совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления», а также «сообщества с единой судьбой человечества».