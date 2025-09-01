Путин обещал подумать о визите в Непал

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — отреагировал он на прозвучавшее приглашение во время встречи с Оли.
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, получив приглашение посетить Непал от премьера страны Шармы Оли, обещал обдумать эту возможность.
«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — отреагировал он на прозвучавшее приглашение во время встречи с Оли.
Путин подчеркнул, что премьера Непала будут рады видеть в России в любое удобное для него время.