«Большая ошибка»: на Западе обеспокоились приездом Путина в Китай

«Однако для Запада было бы большой ошибкой игнорировать то, что происходит в Китае на этой неделе. Необходимо прислушаться к множеству посылаемых сигналов. Среди них есть следующие. О России: Путин приветствуют в большей части мира — и он займет свое место в качестве одного из главных международных лидеров в Тяньцзине. О России и Китае: Си и Путин появятся на военном параде в Пекине, более того, вместе с другими. Это не эксклюзивный союз; это партнерство, основанное, в частности, на экономической выгоде, которая существует в более широком региональном контексте», — говорится в материале.