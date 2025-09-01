Дональд Трамп ответил на слухи о своей смерти

На прошлой неделе в соцсетях стали распространяться теории о том, что президент США якобы находится при смерти или уже умер. Основанием для этого стало то, что Дональд Трамп долго не появлялся на публике — последний раз его видели 27 августа на заседании кабинета министров. Кроме того, в его графике также не было никаких мероприятий. Пользователи соцсетей также обратили внимание на синяк на руке главы Белого дома. Сначала он был скрыт слоем тонального средства, однако затем Трамп появился уже с пятном на руке.