Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационного вооружения

«В результате поэтапной реализации проекта “Воентех” к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника, — “Ъ”) до двух-шести месяцев», — сказал Криворучко на заседании коллегии Минобороны (цитата по ТАСС).