Минобороны планирует сократить срок внедрения инновационного вооружения

«В результате поэтапной реализации проекта “Воентех” к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника, — “Ъ”) до двух-шести месяцев», — сказал Криворучко на заседании коллегии Минобороны (цитата по ТАСС).
Как добавил заместитель министра, в рамках проекта «Воентех» апробированы 649 образцов изделий. Из них успешно прошли испытания 159 образцов. Алексей Криворучко уточнил, что речь идет о робототехнических комплексах воздушного, наземного и морского базирования, средствах РЭБ.