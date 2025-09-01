Лавров: участники ШОС нацелены на отстаивание своих интересов

«Целый ряд инициатив был выдвинут, в том числе инициативы председателя КНР о реформе глобального управления, о развитии “зеленой” экономики, о сотрудничестве в сфере современных технологий, включая искусственный интеллект. Это все взято “на заметку” и будет обсуждаться в органах ШОС, когда председательство с завтрашнего дня перейдет к Кыргызстану», — сказал Сергей Лавров.