В Германии раскритиковали слова главы ЕК о дорожной карте для ВСУ

Уточняется, что так министр отреагировал на сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о дорожной карте для отправки многонациональных войск на Украину. По данным издания Financial Times, она заявила, что планы уже «довольно точные». Украина требует гарантий безопасности от российских атак как часть возможного мирного решения.
«Министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично обсуждает военные варианты для Украины. Во время визита на оборонное предприятие он резко раскритиковал её инициативу», — говорится в сообщении.
Писториус добавил, что в принципе неправильно обсуждать такие вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров.
«Помимо того, что Европейский союз не имеет никаких полномочий и компетенций в вопросах размещения войск — независимо для кого и с какой целью — я бы воздержался подтверждать или каким-либо образом комментировать подобные размышления», — приводит издание слова министра обороны.
Он добавил, что в настоящее время ведутся внутренние обсуждения о том, «что возможно и что невозможно» и при каких условиях что-либо было бы вообще допустимо. «Но публично обсуждать это на данном этапе я считаю абсолютно неправильным», — уточнил Писториус.