В Германии раскритиковали слова главы ЕК о дорожной карте для ВСУ

Уточняется, что так министр отреагировал на сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о дорожной карте для отправки многонациональных войск на Украину. По данным издания Financial Times, она заявила, что планы уже «довольно точные». Украина требует гарантий безопасности от российских атак как часть возможного мирного решения.