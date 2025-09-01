Ричмонд
В Тяньцзине завершились мероприятия рабочей программы Путина

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен — РИА Новости. Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента России Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В Тяньцзине Путин 31 августа посетил торжественный приём в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там высокие гости смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

В мероприятиях саммита принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

Президент России на полях саммита также отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российской лидер в понедельник продолжил участие в мероприятиях саммита ШОС и провел целую серию двусторонних встреч.

Так, состоялись переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Состоялась беседа и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

Последней двусторонней встречей стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли.

В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

