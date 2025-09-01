CNN: США искали «Титаник», чтобы скрыть секретную операцию от СССР

США использовали поиски затонувшего корабля «Титаник» в 1985 году как прикрытие. Так они пытались замаскировать тайную военную операцию с субмаринами. Об этом заявил океанолог Роберт Баллард. Его слова передает CNN.
Как отмечает издание, во время поисков «Титаника» специалистам удалось обнаружить останки корабля. Однако потом с финансированием возникли проблемы. Вскоре ситуацией заинтересовались ВМС США. Они согласились помочь с деньгами, но при условии, что вместе с поисками «Титаника» попытаются обнаружить данные о затонувших подлодках «Трешер» и «Скорпион».
«В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски “Титаника” были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки», — сказал Баллард.
Он добавил, что США крайне не хотели, чтобы об операции узнали в СССР.
Тем временем обломки «Титаника» продолжают вызывать интерес у туристов. Причем даже у богатых. Так, один миллиардер готов спуститься к затонувшему кораблю и заплатить за это сразу десять миллионов долларов.