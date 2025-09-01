Путин после приглашения в Непал пообещал подумать над визитом

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Непал от премьера страны Шармы Оли и пообещал обдумать возможность такого визита. Об этом стало известно во время втречи двух лиеров 1 сентября.
«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — сказал российский лидер.
В ответ на приглашение Путин подчеркнул дружеские отношения между странами и отметил, что в любой момент будет рад видеть премьера Непала в России. Глава государства выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между Москвой и Катманду.
KP.RU ранее писал, что по завершении двусторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин официально пригласил американского коллегу посетить Москву с государственным визитом. Глава Белого дома не исключил возможности такой поездки, отметив, что готов рассмотреть приглашение, несмотря на потенциальную критику со стороны общественности и СМИ.