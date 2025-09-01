Ричмонд
В Финляндии заработал штаб сухопутных войск НАТО в 140 км от границы РФ

Новый штаб находится в финском городе Миккели.

Источник: Аргументы и факты

В финском городе Миккели, менее чем в 200 километрах от границы с Россией, заработал штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы (MCLCC). Как сообщили в пресс-службе Минобороны Финляндии, операции MCLCC начнутся уже сейчас и в будущем будут только развиваться.

«Входе учений будет проверена и оценена способность руководства выполнять все возложенные на него задачи во всех ситуациях, связанных с безопасностью», — подчеркнул глава военного ведомства страны Антти Хяккянен.

Город Миккели расположен в 140 км от финско-российской границы.

Осенью 2024 года стало известно, что в мирное время штаб НАТО будет планировать и осуществлять учебные мероприятия альянса в регионе. Работать он будет круглосуточно, а подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

Ранее стало известно, что страны НАТО в 2025 году потратили на оборону 1,4 трлн долларов.

