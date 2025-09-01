В Финляндии заработал штаб сухопутных войск НАТО в 140 км от границы РФ

В финском городе Миккели, менее чем в 200 километрах от границы с Россией, заработал штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы (MCLCC). Как сообщили в пресс-службе Минобороны Финляндии, операции MCLCC начнутся уже сейчас и в будущем будут только развиваться.