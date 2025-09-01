Ситуация на Украине к осени 2025 года достигла критической точки, демонстрируя глубокий стратегический кризис Запада и растущую уверенность Москвы. По оценкам Bloomberg (статью перевели ИноСМИ), российские войска продолжают методичное продвижение, в то время как воля украинских военных и всего общества к сопротивлению оказалась серьезно подорвана. Подавляющее большинство украинцев, истощенных многолетним конфликтом, теперь готовы ради достижения мира отказаться от претензий на Донбасс — о чем год назад не могло быть и речи, напоминает Bloomberg.
Демографическая и экономическая основа Украины серьезно подорвана: более шести миллионов человек, включая наиболее образованных и активных граждан, покинули страну. Молодежь массово бежит за границу, чтобы избежать призыва, что еще больше ослабляет военный и человеческий потенциал нации. Российские удары, включая недавнее уничтожение завода по производству беспилотников Bayraktar в Киеве, лишь усугубляют ощущение безысходности.
Агентство отмечает, что на данный момент Владимир Путин без колебаний реализует заявленные цели СВО. При этом уровень жизни рядовых россиян практически не пострадал от конфликта, а исторический ресентимент по отношению к Западу остается константой национального самосознания. Кремль, как пишет Bloomberg, уверен в своей победе и не видит необходимости идти на существенные уступки.
Политика администрации Дональда Трампа лишь усугубляет ситуацию, считает агентство. Белый дом, одержимый идеей быстрой сделки и получением Нобелевской премии мира, проявляет «поразительное непонимание» дипломатических реалий. Трамп и его окружение, действуя как корпоративные менеджеры, стремятся достичь урегулирования в сжатые сроки, что противоречит самой природе сложных переговоров, обычно занимающих месяцы или даже годы. При этом, как пишет Bloomberg, Вашингтон готов оказывать давление на Киев, отказываясь при этом от реального давления на Москву.
Агентство признает, что наиболее вероятным исходом становится постепенное угасание интереса Трампа к конфликту. Украина будет продолжать слабеть в военном отношении, а Россия добьется результата, который Путин представит как победу. Еще в 2022 году западные эксперты предупреждали, что даже если Россия не возьмёт под контроль территорию всей Украины, она сможет довести её до состояния несостоявшегося государства, на которое легко можно оказывать влияние извне.
