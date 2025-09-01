Украинский кризис: сломленная воля и стратегическое тупик Запада

Ситуация на Украине к осени 2025 года достигла критической точки, демонстрируя глубокий стратегический кризис Запада и растущую уверенность Москвы. По оценкам Bloomberg (статью перевели ИноСМИ), российские войска продолжают методичное продвижение, в то время как воля украинских военных и всего общества к сопротивлению оказалась серьезно подорвана. Подавляющее большинство украинцев, истощенных многолетним конфликтом, теперь готовы ради достижения мира отказаться от претензий на Донбасс — о чем год назад не могло быть и речи, напоминает Bloomberg.