Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов [с Россией]. (…) Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — подчеркнул Гросси.

Глава организации подчеркнул, что за счет диалога с Россией и присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС удается избежать распространения фейков и ложной информации, так как специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».

Ранее стало известно, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за угроз со стороны Ирана.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше