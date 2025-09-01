Фицо анонсировал встречу с Зеленским

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с Владимиром Зеленским», — сказал он.
По словам Фицо, на встрече планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Украине.
Ранее Фицо не раз подчёркивал, что Словакия не будет поставлять Киеву оружие от лица государства, ограничившись гуманитарной поддержкой. Однако, как уточнил госсекретарь оборонного ведомства страны Игорь Мелихер, правительство не может запретить частным оружейным компаниям продавать технику Украине.