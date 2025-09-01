Власти России прорабатывают вопрос об отправке гуманитарной помощи в Афганистан

Землетрясение магнитудой 6 произошло в ночь на 1 сентября. Его эпицентр находился на глубине 8 км в 200 км от Кабула. По последним данным, погибли более 800 человек, более 2,8 тыс. — пострадали. Движение «Талибан», которое находится у власти в Афганистане с 2021 года, по линии МЧС обратилось к властям России за помощью.