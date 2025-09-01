Советник Трампа раскритиковал Моди за тесные связи с Путиным и Си Цзиньпином

Напомним, что Россия и Индия сохраняют дружеские отношения, что выражается, в частности, во взаимодействии между главами государств. А вот о теплых отношениях Индии с США говорить не приходится, причем охлаждает их именно Вашингтон. Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной импортной пошлины в размере 25% на определенные товары, импортируемые из Индии. В заявлении Белого дома отмечалось, что решение связано с продолжающимися закупками индийской стороной российской нефти.