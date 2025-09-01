Ричмонд
Советник Трампа раскритиковал Моди за тесные связи с Путиным и Си Цзиньпином

Наварро недоволен внешнеполитическим курсом Индии.

Источник: Комсомольская правда

Советник президента США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выразил недовольство сотрудничеством премьер-министра Индии Нарендры Моди с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — отметил советник американского президента.

Напомним, что Россия и Индия сохраняют дружеские отношения, что выражается, в частности, во взаимодействии между главами государств. А вот о теплых отношениях Индии с США говорить не приходится, причем охлаждает их именно Вашингтон. Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной импортной пошлины в размере 25% на определенные товары, импортируемые из Индии. В заявлении Белого дома отмечалось, что решение связано с продолжающимися закупками индийской стороной российской нефти.

KP.RU также писал, что Трамп в грубой форме раскритиковал Россию и Индию за торговые связи, угрожая 100% пошлинами, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня. При этом американский лидер похвалил «выгодные» сделки с Японией, ЕС и Южной Кореей, а Китай не тронул из-за масштабов экономики.

