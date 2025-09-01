В Германии раскритиковали планы ЕС о гарантиях безопасности Украине

Так он прокомментировал заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о «четком плане» военного присутствия на Украине, который разрабатывает ЕС.
«Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции в отношении размещения войск стран — участниц сообщества, независимо от того, для кого или для чего они предназначены, я бы воздержался от подтверждения или комментария подобных инициатив», — приводит его слова газета Der Spiegel.
По мнению Писториуса, подобные инициативы стран не обсуждаются, пока стороны не сядут за стол переговоров. Он подчеркнул, что в настоящее время о таких решениях «в корне неправильно рассуждать публично».
Фон дер Ляйен 31 августа сообщила о том, что европейские страны разрабатывают конкретный план возможного военного присутствия на Украине после завершения конфликта, который будет полностью поддержан возможностями США.