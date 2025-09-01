Высшие чиновники на Украине будут получать еще один вид премий

Высшим чиновникам на Украине станет доступен еще один вид ежегодных премий, передает местное агентство УНИАН со ссылкой на утвержденный правительством документ.
Уточняется, что украинские чиновники ранее получали только месячные премии в размере до 30% от должностного оклада, и квартальные, составляющие до 90% от оклада.
Теперь украинское правительство утвердило выплаты годовой премии, размер которой будет зависеть от индивидуальных результатов и имеющихся фондов оплаты труда.
Напомним, ранее стало известно, что командование 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вымогает боевые выплаты у штурмовиков.