Politico: глава Евросовета признал, что Украина была частью сделки по пошлинам

ЕС крайне недоволен не только состоявшимся на Аляске саммитом президентов России и США, что в Европе расценили как продолжение линии Вашингтона на вывод США из украинского конфликта, но и звучащей из Вашингтона жесткой критикой европейских норм по регулированию цифрового сектора ЕС, которые ограничивают возможности американских цифровых гигантов.