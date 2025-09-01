Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: глава Евросовета признал, что Украина была частью сделки по пошлинам

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Евросовета Антониу Кошта впервые открыто признал, что поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки Евросоюза и США по тарифам, в результате которой ЕС согласился платить 15-процентные пошлины США на весь свой экспорт в эту страну, отказавшись от любых ответных мер, утверждает европейское издание Politico.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Газета отмечает, что это «серьезный отход от официальной позиции» Евросоюза, который весь последний месяц уверял, что между позицией США по Украине и сделкой о пошлинах «нет никакой связи». Politico делает вывод, что подобное заявление может являться «пробным выстрелом», чтобы впервые продемонстрировать публично недовольство Брюсселя позицией Вашингтона.

Журналисты издания проанализировали речь Кошты на стратегическом форуме в Бледе (Словения), где глава Евросовета, в частности, заявил: «Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [Евросоюза и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском».

Комментируя тарифную сделку, Кошта продолжил: «Стабилизация трансатлантических отношений и гарантия продолжения вовлечения США в обеспечение безопасности Украины было главным приоритетом».

Таким образом, отмечает Politico, «президент Кошта, похоже, признал, что Украина была ключевым фактором, в результате которого Евросоюз согласился на подвергшуюся серьезной критике торговую сделку с Соединенными Штатами».

ЕС крайне недоволен не только состоявшимся на Аляске саммитом президентов России и США, что в Европе расценили как продолжение линии Вашингтона на вывод США из украинского конфликта, но и звучащей из Вашингтона жесткой критикой европейских норм по регулированию цифрового сектора ЕС, которые ограничивают возможности американских цифровых гигантов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше