Лавров: Запад использует шантаж, чтобы помешать формированию многополярности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны прибегают к прямому шантажу и санкциям, пытаясь помешать формированию многополярного мира. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Источник: Life.ru

Запад использует шантаж, чтобы помешать формированию многополярного мира. Видео © Telegram / ЗАРУБИН.

«Западные страны пытаются этому (формированию многополярного мира. — Прим. Life.ru) помешать. Они стремятся сохранить своё доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что попытки Запада удержать глобальное доминирование выражаются не через диалог или честную конкуренцию, а через давление на государства и введение санкций.

Ранее визит президента России Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) был воспринят как сигнал для Запада о сплочённости и решимости Москвы и Пекина. Отношения России и Китая сегодня крепче, чем у стран НАТО.

