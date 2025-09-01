Премьер Словакии сообщил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

«Сегодня ночью я отправляюсь посетить Китай. Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин проведу двухсторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими там государственными деятелями», — сказал он.
Фицо уточнил, что после возвращения в Словакию он также проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Словацкий премьер в Китае примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне. Он выразил сожаление, что европейские страны на мероприятии в Пекине будет представлять только Словакия. По его словам, в мире идет создание нового порядка, и участие Евросоюза (ЕС) в дискуссии по этому вопросу означало бы поддержание диалога.
«Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине. Это были прежде всего народы бывшего СССР и одновременно с ним Китая, на долю которых выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны. Отвергаю невидение данной реальности и передергивание истории», — заключил Фицо.
Ранее в этот день российский лидер в рамках саммита ШОС провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Путина, он и его коллега находятся в постоянном контакте. Кроме того, президент РФ встретился с премьер-министром Непала Шармой Оли.
Путин 1 сентября также выступил на заседании глав государств — членов ШОС. По его словам, объединение постепенно наращивает влияние в решении международных вопросов. Путин также отметил, что средний прирост валового внутреннего продукта стран — членов ШОС в прошлом году составил более 5%, а промышленного производства — 4,6%.