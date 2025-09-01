Премьер Словакии сообщил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

«Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине. Это были прежде всего народы бывшего СССР и одновременно с ним Китая, на долю которых выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны. Отвергаю невидение данной реальности и передергивание истории», — заключил Фицо.