Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Словакии сообщил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил проведение двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Словацкий лидер сообщил об этом 1 сентября в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Источник: AP 2024

«Сегодня ночью я отправляюсь посетить Китай. Хочу подтвердить, что во время визита в Пекин проведу двухсторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими присутствующими там государственными деятелями», — сказал он.

Фицо уточнил, что после возвращения в Словакию он также проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Словацкий премьер в Китае примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы во Второй мировой войне. Он выразил сожаление, что европейские страны на мероприятии в Пекине будет представлять только Словакия. По его словам, в мире идет создание нового порядка, и участие Евросоюза (ЕС) в дискуссии по этому вопросу означало бы поддержание диалога.

«Я преклоняюсь перед всеми жертвами, принесенными в борьбе с фашизмом. Поэтому я с уважением стоял перед памятниками в Москве, Нормандии и Вашингтоне. На этой неделе так будет и в Пекине. Это были прежде всего народы бывшего СССР и одновременно с ним Китая, на долю которых выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны. Отвергаю невидение данной реальности и передергивание истории», — заключил Фицо.

Ранее в этот день российский лидер в рамках саммита ШОС провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Путина, он и его коллега находятся в постоянном контакте. Кроме того, президент РФ встретился с премьер-министром Непала Шармой Оли.

Путин 1 сентября также выступил на заседании глав государств — членов ШОС. По его словам, объединение постепенно наращивает влияние в решении международных вопросов. Путин также отметил, что средний прирост валового внутреннего продукта стран — членов ШОС в прошлом году составил более 5%, а промышленного производства — 4,6%.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше