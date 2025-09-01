Мадуро рассказал, на каких условиях Венесуэла согласится на диалог с США

«Господин президент Трамп, вам нужно быть осторожнее. Потому что (госсекретарь — ред.) Марко Рубио хочет испачкать ваши руки в крови, в крови южноамериканцев, карибской, венесуэльской. Они хотят, чтобы ваша фамилия, Трамп, была навеки запятнана кровью. Резней против народа Венесуэлы, ужасной войной против Южной Америки и стран Карибского бассейна, потому что это будет полномасштабная война на всем континенте. Они хотят обагрить кровью руки Дональда Трампа», — сказал президент.
«Но он умный человек, да, он будет знать, что делать. Надеюсь, что те каналы связи, которые у нас есть, будут восстановлены. Если это будет так, то мы только “за”. При уважении всё возможно. Если будут угрозы и максимальное давление, с нашей стороны будет максимальная готовность и максимальное неповиновение. Мы чемпионы мира по неповиновению перед империализмом и колониализмом», — сказал он входе пресс-конференции в понедельник.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции — это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, — чтобы не допустить вмешательства «империи» в дела Венесуэлы. Глава государства назвал масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится в ответ на агрессивную риторику США.
На этом фоне союзники Венесуэлы — Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса — подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.