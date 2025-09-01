Ричмонд
Путин отправился в Пекин

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится его рабочая программа в рамках четырехдневного визита в Китай.

Источник: © РИА Новости

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мероприятия, предусмотренные в рабочей программе Путина в китайском Тяньцзине, завершились.

Кортеж российского президент отправился в китайскую столицу из Тяньцзиня, где Путин ранее принял участие в саммите ШОС и провел ряд двусторонних встреч, соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале журналист «России-1» Павел Зарубин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин отправится в Пекин на автомобиле.

В Пекине 2 сентября у российского лидера запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая. Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и продолжит марафон двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.

Кроме этого, президент России 3 сентября будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

