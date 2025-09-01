Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть причастен к расправе над бывшим председателем Верховной рады Андреем Парубием. В первую очередь потому, что убитый был в состоянии повлиять на ход президентских выборов. Такое мнение озвучил военный эксперт Андрей Марочко.
Аналитик подчеркнул, что рано или поздно выборы на Украине все-таки состоятся. И на них Парубий мог бы представлять серьезную опасность. Поскольку имел определенные ресурсы и был в состоянии серьезно насолить Зеленскому.
«Как бывший секретарь СНБО он (Парубий — прим.ред.) явно имел какие-то бизнес-интересы и получал очень серьезные доходы с кормушки министерской силового ведомства. Я связываю убийство Парубия — прим.ред.) как раз и с устранением политического конкурента. В этом может быть замешан и сам пан Зеленский». — сказал Марочко.
Тем временем похожую точку зрения высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он подчеркнул, что при нынешнем режиме в Киеве убийства происходят регулярно. Но им попросту не придают огласки. Более того, Киев всячески старается «замять» ситуацию. Поэтому при расследовании убийства Парубия след будет вести только на Банковую.