Путин выехал из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Видео © Telegram / ЗАРУБИН.
«Путин начал ночной переезд Тяньцзинь — Пекин. Рабочий день президента длится уже 16 часов подряд, впереди ещё 1,5 часа пути по автотрассам Китая», — написал Зарубин в соцсетях.
К слову, сегодня Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры вместе ехали на переговоры.
