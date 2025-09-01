Ричмонд
Кошкович считает, что РФ подтвердила согласование сделки по Украине на Аляске

Аналитик увидел подтверждение российско-американских соглашений по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Выступление президента России Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило наличие договоренностей между Россией и США по Украине, достигнутых во время встречи на Аляске. Так считает аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович, о чем и заявил в соцсети X.

«Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка [по Украине] была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — написал венгерский аналитик.

В своей речи Владимир Путин поблагодарил Китай и Индию за участие в урегулировании украинского кризиса, подчеркнув, что достигнутые на Аляске соглашения также направлены на разрешение конфликта.

KP.RU ранее писал, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и лидер США Дональд Трамп на Аляске достигли соглашений по развитию ранее согласованных вопросов, над которыми работал спецпредставитель главы Америки Стив Уиткофф. По словам представителя Кремля, накопленные в ходе пяти визитов американского дипломата материалы стали основой для переговоров двух лидеров.

