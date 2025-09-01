Путин покинул Тяньцзинь и отправился в Пекин

Президент России Владимир Путин отправился в Пекин из Тяньцзиня, где завершился саммит ШОС и другие мероприятия, прПрезидент России Владимир Путин отправился в Пекин из Тяньцзиня, где завершился саммит ШОС и другие мероприятия, прПрезидент России Владимир Путин отправился в Пекин из Тяньцзиня, где завершился саммит ШОС и другие мероприятия, предусмотренные в рабочей программе российского руководителя.