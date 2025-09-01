Ричмонд
Путин покинул Тяньцзинь и отправился в Пекин

Президент России Владимир Путин отправился в Пекин из Тяньцзиня, где завершился саммит ШОС и другие мероприятия, предусмотренные в рабочей программе российского руководителя.

Кортеж президента движется в китайскую столицу, где продолжится его четырехдневный визит в КНР.

2 сентября Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет трехстороннюю встречу с китайским лидером и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Путин 3 сентября посетит торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Читайте материал «Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

