Кобахидзе: Саакашвили не был легитимным президентом после выборов 2008 года

Михаил Саакашвили не был легитимным президентом Грузии после выборов 2008 года. В первую очередь потому, что их итоги были сфальсифицированы. Такое мнение выразил действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
О Саакашвили политик высказался в понедельник, 1 сентября. Тогда он пообщался с журналистами и затронул тему конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.
«Саакашвили не представлял Грузию ни в коем случае, он был абсолютно нелегитимным. В 2008 году с помощью фальсификации он стал нелегитимным президентом», — сказал Кобахидзе.
Напомним, о конфликте в 2008 году премьер-министр также высказывался в начале августа. Тогда он подчеркивал, что ответственность за развязывание боевых столкновений полностью лежит на предыдущей власти. В частности, на самом Саакашвили.