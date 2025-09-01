Вряд ли в ШОС кто-то состязается в уколах. Да, уже существует банк БРИКС. Но это всемирная организация, а в составе ШОС нет ни Африки, ни Латинской Америки. Шанхайская организация сотрудничества изначально создавалась Китаем для ближайших стран. В части финансового взаимодействия в странах ШОС есть скоординированная политика. В свою очередь, политика долларового доминирования, которая изначально задумывалась для предоставления максимального уровня свободы, теперь используется для диктатуры. Страны ШОС это не устраивает, — объянил политолог.