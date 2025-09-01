Политолог Баширов объяснил отсутствие пункта об Украине в декларации ШОС

В Тяньцзиньской декларации ШОС, подписанной по итогам саммита 31 августа, нет ни слова об Украине. Лидеры стран-участниц выразили поддержку Газе и осудили удары Израиля и США по Ирану. Украинский кризис в декларации не упоминается вовсе. Однако это не значит, что на полях саммита о нем не говорилось, считает политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Просто все в ШОС видят усилия России и доверяют Владимиру Путину.
Гуманитарной катастрофе в Газе и атаке на Иран в Тяньцзиньской декларации ШОС посвящены два абзаца:
«Государства-члены, вновь выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа».
«Государства-члены решительно осудили военные удары Государства Израиль и Соединенных Штатов Америки по Исламской Республике Иран в июне 2025 года. Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, которые привели к гибели мирных жителей, являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран».
На фоне столь жесткой оценки двух конфликтов отсутствие упоминания украинского кризиса может показаться странным. Может, но не должно, считает политолог Марат Баширов.
Всем странам-участницам ШОС известна и понятна позиция России в украинском конфликте. Они видят усилия, которые предпринимает Россия для достижения мира. Сейчас очень хрупкий момент, никто в ШОС не хочет навредить мирному процессу. Кроме того, Владимир Путин в двусторонних встречах с лидерами стран ШОС разъяснил все вопросы, касающиеся договоренностей, достигнутых на Аляске. Уровень доверия в ШОС к Путину огромен, — прокомментировал ситуацию Баширов.
Еще один пункт из декларации, который также приковал к себе внимание аналитиков, — заявление о создании Банка развития ШОС. Является ли это решение уколом в адрес Трампа на фоне его «торговых войн» и тарифной политики?
Вряд ли в ШОС кто-то состязается в уколах. Да, уже существует банк БРИКС. Но это всемирная организация, а в составе ШОС нет ни Африки, ни Латинской Америки. Шанхайская организация сотрудничества изначально создавалась Китаем для ближайших стран. В части финансового взаимодействия в странах ШОС есть скоординированная политика. В свою очередь, политика долларового доминирования, которая изначально задумывалась для предоставления максимального уровня свободы, теперь используется для диктатуры. Страны ШОС это не устраивает, — объянил политолог.
По мнению эксперта, конкуренции между банком БРИКС и новой финансовой структуры ШОС не будет. Банк БРИКС создавался для инвестиций, а акцент в банке ШОС будет сделан на двусторонние расчеты.
— Это не означает, что будет создана некая единая валюта ШОС. Но, скорее всего, в этом банке будут справедливые курсы, а расчеты станут осуществляться в национальных валютах, — заключил Баширов.