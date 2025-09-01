Ричмонд
Путин прибыл в Пекин

Кортеж президента России Владимира Путина прибыл на главную площадь Пекина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Кортеж Путина прибыл на главную площадь Китая.

Кортеж президента России Владимира Путина прибыл на главную площадь Пекина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Кортеж Владимира Путина подъехал к главной площади Китая. Президент России уже в Пекине», — написал Зарубин в telegram-канале.

Путин прибыл в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в центре «Мэйцзян». Визит российского президента проходит на фоне обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества между странами-участниками ШОС.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
