Кортеж Путина прибыл на главную площадь Китая.
Кортеж президента России Владимира Путина прибыл на главную площадь Пекина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Кортеж Владимира Путина подъехал к главной площади Китая. Президент России уже в Пекине», — написал Зарубин в telegram-канале.
Путин прибыл в Пекин для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в центре «Мэйцзян». Визит российского президента проходит на фоне обсуждения ключевых вопросов региональной безопасности и экономического сотрудничества между странами-участниками ШОС.
