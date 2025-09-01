CNN: поиски «Титаника» стали прикрытием для секретной операции ВМС США

Поиски «Титаника» в 1985 году оказались прикрытием для миссии Военно-морских сил США по обследованию двух затонувших атомных субмарин Thresler и Scorpion. Как рассказал телеканалу CNN ведущий исследователи поисковой экспедиции Роберт Баллард, так США пытались скрыть секретную операцию от СССР.
«В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски “Титаника” были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина», — пояснил Баллард.
По его словам, ВМС США поддержали разработку системы «Арго». Она предполагала создание дистанционно управляемых подводных аппаратов, которые могли передавать видео на исследовательское судно. С ее помощью американские ВМС хотели выяснить причины затопления двух подлодок и собрать разведывательную информацию. Баллард также убедил «выделить время» на поиски «Титаника», что стало «прикрытием» для секретной миссии.
«Титаник» затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Погибли около 1,5 тыс. человек. Спастись удалось 712 пассажирам и членам экипажа.
