Владимир Путин прибыл в Пекин из Тяньцзиня

Зарубин сообщает, что кортеж Путина уже на главной площади Пекина.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин из Тяньцзиня. Его кортеж уже на главной площади китайской столицы. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Соответствующий пост журналист опубликовал Telegram-канале.

Как известно, на данный момент российский лидер находится в Китае. Там у него продолжается официальный визит, запланированный на 31 августа — 3 сентября. И поездка главы государства началась с Тяньцзиня. Там он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.

Однако следом Владимир Путин отправился в Пекин на автомобиле. И спустя несколько часов, как сообщает журналист Зарубин, кортеж главы государства успешно добрался до китайской столицы.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше