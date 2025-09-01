Владимир Путин прибыл в Пекин из Тяньцзиня

Как известно, на данный момент российский лидер находится в Китае. Там у него продолжается официальный визит, запланированный на 31 августа — 3 сентября. И поездка главы государства началась с Тяньцзиня. Там он выступил на саммите ШОС, а также провел переговоры с несколькими мировыми лидерами.