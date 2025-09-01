На Украине раскрыли неожиданную версию убийства Парубия

Бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша оценил версию о заказном убийстве экс-спикера Верховной рады, известного националиста Андрея Парубия во Львове. По словам экс-сотрудника украинской прокуратуры, эта версия имеет право на существование, но нужны безоговорочные доказательства.
При этом одной из вероятных версий убийства политика якобы является заказ российских спецслужб.
Но даже при признании подозреваемого в совершении преступления следователи должны подкрепить все доказательствами, заявил Голомша.
Экс-замгенпрокурора заявил, что в его практике были случаи, когда человек брал на себя убийство, понимая, что его впоследствии выпустят. Но следователи в короткие сроки понимали, что это не он.
Убийство Парубия, по мнению Голомши, носило политический характер и могло стать сигналом для украинских активистов из так называемого «расстрельного списка».
Ранее в Госдуме РФ прокомментировали убийство одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. По мнению парламентария, известного на Украине политика могли убрать как лишнего свидетеля, который слишком много знал.
