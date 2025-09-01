Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили не являлся легитимным президентом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что итоги президентских выборов 2008 года были сфальсифицированы, а Михаил Саакашвили не имел легитимности на посту президента. Он сделал это заявление, комментируя начало вооружённого конфликта в Южной Осетии в августе того же года.