Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что итоги президентских выборов 2008 года были сфальсифицированы, а Михаил Саакашвили не имел легитимности на посту президента. Он сделал это заявление, комментируя начало вооружённого конфликта в Южной Осетии в августе того же года.
«Саакашвили не представлял Грузию ни в коем случае — он был абсолютно нелегитимным. В 2008 году с помощью фальсификаций он стал нелегитимным президентом», — подчеркнул Кобахидзе.
По его словам, вопрос о том, кто начал войну, уже закрыт международными документами. В резолюции Совета Европы и в докладе Хайди Тальявини чётко указано, что военные действия в августе 2008 года были инициированы режимом Саакашвили.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия оказалась единственной страной, которая оперативно и адекватно отреагировала на агрессивные действия Тбилиси в отношении Южной Осетии в 2008 году.