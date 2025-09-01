Саакашвили не был легитимным президентом, заявил премьер-министр Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2008 году с помощью фальсификаций и был нелегитимным правителем.
Кобахидзе сказал, что из-за команды Саакашвили произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт в августе 2008 года.
Выборы в Грузии в январе 2008 года были досрочными и состоялись после протестов в конце 2007 года. Саакашвили был переизбран и остался президентом.
Читайте материал «Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.Читать дальше