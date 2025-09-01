Ричмонд
Саакашвили не был легитимным президентом, заявил премьер-министр Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2008 году с помощью фальсификаций и был нелегитимным правителем.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2008 году с помощью фальсификаций и был нелегитимным правителем.

Кобахидзе сказал, что из-за команды Саакашвили произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт в августе 2008 года.

Выборы в Грузии в январе 2008 года были досрочными и состоялись после протестов в конце 2007 года. Саакашвили был переизбран и остался президентом.

