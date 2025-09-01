Путин прибыл в Пекин

Ранее предполагалось, что президент приедет в Пекин в 3:00 по местному времени — на деле, чуть раньше — в 02:30. В 10:00 (05:00 мск) у главы государства запланированы российско-китайские переговоры.
Владимир Путин приехал в Пекин из города Тяньцзинбь — расстояние между ними 120 км по автодороге. C 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. 3 сентября глава государства посетит военный парад в Пекине в честь 80-летия победы над милитаристской Японией.